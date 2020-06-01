1 Июнь 2020 2020-06-01T09:27:00+03:00

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40-тысячный ребенок родился в Перинатальном центре Ижевска 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Малыш родился в семье Овчинниковых из Ижевска. Новорожденная - второй ребенок в семье. Ее назвали Лея. Мама с дочкой чувствуют себя хорошо и выписаны домой 28 мая 2020 года.

Напомним, что Перинатальный центр 1 РКБ принял своих первых пациентов 22 февраля 2010 года. За 10 лет там родилось 40 тысяч детей, более 900 двоен, более 30 троен. Выписано домой более 300 детей с массой тела при рождении 500-999 г после выхаживания в отделении реанимации и патологии новорожденных.

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ИСТОЧНИК KP.RU