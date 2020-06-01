Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:01:59+03:00

Глава Удмуртии будет отвечать на вопросы час Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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1 июня в 19:00 глава Удмуртии по традиции ответить на вопросы жителей региона. Посмотреть прямой эфир можно будет на странице главы региона «ВКонтакте» или в Instagram.

Обычно глава республики анонсирует важные изменения, связанные с ситуацией по коронавирусу. Также вы можете задать ему свой вопрос в комментариях к прямой линии.

Напомним, на сегодня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

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ИСТОЧНИК KP.RU