Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей
1 июня в 19:00 глава Удмуртии по традиции ответить на вопросы жителей региона. Посмотреть прямой эфир можно будет на странице главы региона «ВКонтакте» или в Instagram.
Обычно глава республики анонсирует важные изменения, связанные с ситуацией по коронавирусу. Также вы можете задать ему свой вопрос в комментариях к прямой линии.
Напомним, на сегодня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.
Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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