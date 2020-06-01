До особого распоряжения: в Удмуртии продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке
В Удмуртии из-за угрозы распространения коронавируса продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
Регистрация брака может состоятся при условиях, что в помещении будет находится не более 10 человек, включая сотрудников ЗАГСа. При соблюдении социальной дистанции и масочного режима. При этом если невеста беременна, брак заключается между людьми старше 65 лет или людьми с хроническими заболеваниями, то регистрация пройдет только в присутствии лиц, вступающих в брак.
Напомним, из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в Удмуртии впервые прошла онлайн-свадьба. На ней побывали глава Удмуртии Александр Бречалов и певица Зара. Посмотреть, как прошло торжество, можно по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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