2020-06-01T18:25:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Отказывающихся от госпитализации пациентов с COVID-19 будут принудительно класть в больницу в Удмуртии

Это связано с неблагополучной обстановкой
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

Пациентов, у которых выявили коронавирус, будут принудительно госпитализировать, если они отказываются от этого. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время традиционной прямой линии.

-У нас есть право вас госпитализировать принудительно. Я настоятельно прошу еще раз переосмыслить то, что происходит, не подвергать риску своих родных. У нас есть факты, когда человек с ковидом выходит из дома и идет к друзьям. С завтрашнего дня это начнется по всем отказникам, - рассказал глава Удмуртии.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей

Сотрудники одной из больниц Удмуртии отправились на карантин из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парки и скверы снова закроют в Удмуртии
Отказывающихся от госпитализации пациентов с COVID-19 будут принудительно класть в больницу в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей
Сотрудники одной из больниц Удмуртии отправились на карантин из-за коронавируса
На трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и грузовик
Весеннее обострение: ижевчане заметили голого мужчину на остановке
Специалисты начали ремонт проезда Студенческого в Ижевске
Ижевчанин обвиняется в поджоге машины бывшей девушки
Ночью с 1 на 2 июня в Удмуртии ожидается туман
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 120 точек продажи алкоголя проверили в Ижевске 30 мая
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Со 2 июня в городке Металлургов в Ижевске отключат горячую воду
Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске спели песню ко Дню защиты детей
До особого распоряжения: в Удмуртии продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке
Жителя Краснодарского края осудят в Удмуртии за мошенничество
На 1 июня в Удмуртии выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом
В Ижевске возобновил работу трамвай №12
40-тысячный ребенок родился в Перинатальном центре Ижевска
На региональных трассах Удмуртии заканчивают наносить разметку
Проезд по улице Нижней в Ижевске ограничат до 7 июня