Отказывающихся от госпитализации пациентов с COVID-19 будут принудительно класть в больницу в Удмуртии

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:25:33+03:00

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Пациентов, у которых выявили коронавирус, будут принудительно госпитализировать, если они отказываются от этого. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время традиционной прямой линии.

-У нас есть право вас госпитализировать принудительно. Я настоятельно прошу еще раз переосмыслить то, что происходит, не подвергать риску своих родных. У нас есть факты, когда человек с ковидом выходит из дома и идет к друзьям. С завтрашнего дня это начнется по всем отказникам, - рассказал глава Удмуртии.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

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ИСТОЧНИК KP.RU