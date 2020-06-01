2020-06-01T17:46:03+03:00
Общество

Сотрудники одной из больниц Удмуртии отправились на карантин из-за коронавируса

27 мая в больнице Сарапула у ребенка подтвердили коронавирус
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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У ребенка из Сарапульской больницы (Удмуртия) 27 мая был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 30 мая ребенка вместе с мамой отвезли в инфекционную больницу Ижевска, а также туда отвезли еще двое детей, которые лежали в этом же отделении. 30 мая весь медперсонал, находившийся в контакте с больным ребенком, был отправлен на 14-дневный карантин. В настоящее время на двухнедельной самоизоляции находится 21 сотрудник, - говорится в сообщении.

На данный момент в больнице проведена дезинфекция, временно в отделение не принимают детей с пневмонией, поликлиника и больница работают в штатном режиме

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ИСТОЧНИК KP.RU

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