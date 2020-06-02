Еще один человек с подтвержденным анализом на коронавирус скончался в Удмуртии
В Удмуртии по состоянию на 2 июня с подтвержденным анализом на коронавирус скончался еще один пациент. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
- К сожалению, один летальный случай - пациент 68 лет, - написал руководитель.
На данный момент в республике зарегистрировано 19 летальных случаев от коронавируса. 407 человек выздоровело. Всего в Удмуртии зарегистрировано 770 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции.
Напомним, на 2 июня в регионе зафиксировано самое большое количество случаев заражения вирусом – 53 (подробнее).
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Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.
ИСТОЧНИК KP.RU
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