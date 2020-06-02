Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:50:40+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 19 марта ранее судимые 62-летний обвиняемый и 58-летний потерпевший выпивали. После этого между ними произошла ссора на почве ревности, обвиняемый ударил потерпевшего ножом. Мужчина скончался, а его тело нашла супруга 23 марта, - сообщает пресс-служба.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Были допрошены свидетели, родственники, знакомые и соседи мужчин, проведены экспертизы. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU