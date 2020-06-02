Двое мужчин с признаками опьянения получили травмы в ДТП в Удмуртии

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:03:49+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) 1 июня произошло ДТП с участием водителя с признаками опьянения. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 28-летний водитель машины «Митцубиси-Лансер» не справился с управлением и врезался в столб, с последующим опрокидыванием транспорта, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и его 24-летний пассажир получили множественные травмы, их отвезли в больницу.

Также отмечается, что мужчины были с признаками алкогольного опьянения. Сотрудниками ГИБДД было выдано направление на проведение медосвидетельствования на состояние опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU