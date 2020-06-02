1 июня в Удмуртии выявлено 20 нарушений по фактам продажи алкоголя

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:27:25+03:00

В День защиты детей продажа алкоголя была запрещена

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В Удмуртии 1 июня полицейские проводили рейды по выявлению и пресечению незаконной продажи алкоголя. Так, было выявлено 20 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Из 20 нарушений было составлено 4 протокола об административных правонарушениях, 5 определений о возбуждении административных дел и проведении расследования за незаконную продажу алкоголя, собрано 11 материалов по статье «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений», - говорится в сообщении.

Всего сотрудниками полиции за 29, 30 мая и 1 июня выявили 83 административных правонарушения по фактам незаконной продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции, изъято 466 единиц продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU