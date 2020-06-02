Мужчину из Удмуртии осудят за организацию и проведение азартных игр

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:55:32+03:00

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В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что мужчина подыскал трех помощников и в течение года организовывал незаконные азартные игры с использованием интернета в одном из ТЦ в Малой Пурге. Игровой процесс был законспирирован, проходил в закрытом помещении, оборудованном камерами и охраной, - сообщает пресс-служба.

В феврале 2020 года мужчину задержали, незаконная деятельность пресечена. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU