Мужчину из Удмуртии осудят за организацию и проведение азартных игр
В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
- Установлено, что мужчина подыскал трех помощников и в течение года организовывал незаконные азартные игры с использованием интернета в одном из ТЦ в Малой Пурге. Игровой процесс был законспирирован, проходил в закрытом помещении, оборудованном камерами и охраной, - сообщает пресс-служба.
В феврале 2020 года мужчину задержали, незаконная деятельность пресечена. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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