2020-06-02T13:27:50+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве

Позже фигуристка будет тренироваться в Новогорске
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве. В интервью каналу ТВЦ девушка сообщила, что рада вернуться к спортивному режиму.

- Настроение прекрасное, потому что я первый раз зашла в зал, тренировки были только в домашних условиях. Я еду в Новогорск и начинаются полноценные тренировки чему я очень рада. В масках тяжело дышать и это будет как минитренировка для легких, - отметила Загитова.

Напомним, находясь на самоизоляции в Ижевске, Алина Загитова отметила 18-летие, получила водительское удостоверение и прогулялась по зоопарку Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Бывший тренер чемпионки Алины Загитовой осталась одна в Турции и с раком 3 степени.

- В копилке званий Алины Загитовой прибыло! Она стала олимпийской иконой стиля.

- Глава Удмуртии присоединился к поздравлениям с 18-летием Алины Загитовой.

- Алина Загитова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве
1 июня в Удмуртии выявлено 20 нарушений по фактам продажи алкоголя
Двое мужчин с признаками опьянения получили травмы в ДТП в Удмуртии
Запрет катания на лошадях в парках и размещения рекламы на заборах: изменения в правила благоустройства обсудили в Ижевске
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Более 200 работников завода Удмуртии отправили на самоизоляцию из-за коронавируса
Бультерьер из Ижевска стал звездой Первого канала после репетиции с хозяином
Еще один человек с подтвержденным анализом на коронавирус скончался в Удмуртии
Глава Удмуртии о предпринимателях: «Давайте соблюдать договоренности»
Выпускные в Удмуртии могут не состояться в традиционном формате
Дезинфекцию проведут в общежитиях Удмуртии
Глава Удмуртии о работающих в Последний звонок «наливайках»: «Вы плюете на закон»
Парки и скверы снова закроют в Удмуртии