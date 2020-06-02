2 Июнь 2020 2020-06-02T13:27:50+03:00

Позже фигуристка будет тренироваться в Новогорске

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве. В интервью каналу ТВЦ девушка сообщила, что рада вернуться к спортивному режиму.

- Настроение прекрасное, потому что я первый раз зашла в зал, тренировки были только в домашних условиях. Я еду в Новогорск и начинаются полноценные тренировки чему я очень рада. В масках тяжело дышать и это будет как минитренировка для легких, - отметила Загитова.

Напомним, находясь на самоизоляции в Ижевске, Алина Загитова отметила 18-летие, получила водительское удостоверение и прогулялась по зоопарку Удмуртии.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам .

ИСТОЧНИК KP.RU