Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве. В интервью каналу ТВЦ девушка сообщила, что рада вернуться к спортивному режиму.
- Настроение прекрасное, потому что я первый раз зашла в зал, тренировки были только в домашних условиях. Я еду в Новогорск и начинаются полноценные тренировки чему я очень рада. В масках тяжело дышать и это будет как минитренировка для легких, - отметила Загитова.
Напомним, находясь на самоизоляции в Ижевске, Алина Загитова отметила 18-летие, получила водительское удостоверение и прогулялась по зоопарку Удмуртии.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам .
ИСТОЧНИК KP.RU
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