2020-06-02T16:47:54+03:00
Происшествия

Врач из Ижевска поверила мошеннику и перевела ему почти 1,8 млн рублей

Неизвестный представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В полицию обратилась 54-летняя ижевчанка, врач, с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Далее он сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Чтобы избежать незаконного перевода денег мужчина предложил снять сбережения и положить их на «безопасный» счет. Женщина так и сделала. На следующий день ей вновь позвонили неизвестные и сообщили, что на нее имя оформлен кредит на сумму более 700 тысяч рублей и эти деньги пытаются похитить. Потерпевшая по указаниям мошенников совершила несколько операций в личном кабинете – она сняла деньги и сделала более 40 переводов на разные счета, - сообщает пресс-служба.

Так общий ущерб составил более 1760000 рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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