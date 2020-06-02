Что появится на пустыре на Заречном шоссе в Ижевске?

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:44:08+03:00

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В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница дома на Заречном шоссе. Она интересуется, что будет строиться на месте сгоревшего дома рядом с Российской правовой академией.

- Раньше на этом участке был дом, но он сгорел около десяти лет назад. Участок находится между домами №23 и 27 по Заречному шоссе и домом №4 по улице Семнадцатой, - рассказала женщина.

По информации главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска, застройщику было выдано разрешение на строительство многоквартирного дома на указанном участке. Действие документа завершится в августе 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU