В двух детских садах Глазова работали медсестры с коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:42:00+03:00

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В Глазове (Удмуртия) в двух детских садах работали медсестры с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

- Два завозных случая, оба глазовчанина вернулись из Москвы. Один случай контактный - ребенок находился под наблюдением врачей как контактное лицо. Три случая - это медики, в том числе две медицинских сестры, работавшие в детских садах. Сейчас сады 46, 48, 49 закрыты, сотрудники, дети, посещавшие дежурные группы, и их родители пройдут самоизоляцию и тестирование на коронавирусную инфекцию. Круг контактных лиц уже установлен, идет забор анализов. Один случай выявлен в общежитии медицинского училища, - отметил глава города.

Сергей Коновалов напомнил, что в городе продолжают работать ограничительные меры: на постах КПП проверяют всех въезжающих, все парки закрыты для прогулок, приезжающие граждане должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию, а также носить маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU