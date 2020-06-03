Движение по улице 9 Января в Ижевске ограничат до 10 июня

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:38:09+03:00

На участке идут работы на теплосети под автодорогой

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В Ижевске на участке по улице 9 Января ограничат движение до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- С 29 по 30 мая на участке заменили дефекты теплотрассы, в ходе работ были выявлены проблемы на смежном трубопроводе. В связи с этим со 2 до 10 июня на 9 Января вводятся ограничения движения: будут закрыты крайне правые полосы движения в обоих направлениях (в сторону Воткинского шоссе и в сторону улицы Дзержинского), - говорится в сообщении.

После окончания работ территорию благоустроят: уложат первый слой асфальта. Также из-за работ с 5 по 8 июня будет отключена горячая вода в близлежащих микрорайонах улиц 9 Января, Дзержинского и Воткинского шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU