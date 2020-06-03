В День города ижевчане смогут сделать селфи с лосями по всему Ижевску

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:52:14+03:00

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12 июня в День города ижевчане могут присоединиться к квесту и сфотографироваться со всеми лосями в городе. Скульптуры животных появятся в разных районах Ижевска.

- Памятник лосю, установленный на въезде в город, является знаковым для горожан и связан со множеством ритуалов. Один из них: молодожены должны обязательно закинуть на рога Лосю букет невесты, чтобы семья была крепкой, - рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на пресс-конференции, посвященной Дню города и Дню России. - Кстати, предполагается, что у памятника есть брат-близнец, который по каким-то причинам увезли в другой город. На данный момент идут его поиски.

В преддверии Дня города в разных районах Ижевска появятся скульптуры лосей из железа, прутьев, сухой травы и досок и расписные лоси из фанеры. Ижевчанам предлагают принять участие в селфиквесте - найти всех лосей, сфотографироваться с ними и выложить в соцсети с хэштегом #ижевскиелоси.

Также по словам руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова, в стороне не останется и знаменитый дворник-художник Семен Бухарин. Он с помощью газонокосилки на склоне набережной нарисует лося. Это будет подарок ко Дню города.

Подробную информацию о празднике можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU