5-летнюю девочку похитили в Ижевске

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:40:39+03:00

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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту похищения 5-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 1 июня 2020 года мужчина посадил в машину девочку, которая переходила дорогу с матерью. Сотрудники полиции и следователи установили личность злоумышленника. По предварительной информации, это биологический отец ребенка, а похищение связано со спорной ситуацией с матерью девочки, - сообщает пресс-служба.

На данный момент опрашиваются очевидцы, мать и родственники ребенка. Устанавливается местоположение девочки. Следственное управление обращается к очевидцам совершенного преступления с просьбой передать имеющуюся информацию в Октябрьский межрайонный следственный отдел по тел. (34121)43-17-37 или дежурному следственного управления по тел. (3412) 50-06-48.

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ИСТОЧНИК KP.RU