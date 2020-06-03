Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Удмуртии в пожаре

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:35:03+03:00

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В Удмуртии организована доследственная проверка по факту гибели мужчины в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки 1 июня около 21:00 в Сюмсинкском районе произошел пожар, в котором погиб 57-летний хозяин дома. Мужчина злоупотреблял алкоголем, жил один. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

Следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются односельчане погибшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU