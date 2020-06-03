Ремонт дороги начался на улице Драгунова в Ижевске
В Ижевске начался ремонт дороги на улице Драгунова. Об этом сообщается на странице дорожного предприятия «Ижевское».
- Ремонту подлежит участок, расположенный между ул. Мужвайская и ул. Кузебая Герда. Специалисты убирают верхний слой асфальта, далее, после ремонта 18 колодезных люков, положат два слоя асфальта. Также будет обновлено покрытие на тротуарах, - сообщается в группе.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Водителей просят обращать внимание на установленные дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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