Ремонт дороги начался на улице Драгунова в Ижевске

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:07:59+03:00

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать скоростной режим

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В Ижевске начался ремонт дороги на улице Драгунова. Об этом сообщается на странице дорожного предприятия «Ижевское».

- Ремонту подлежит участок, расположенный между ул. Мужвайская и ул. Кузебая Герда. Специалисты убирают верхний слой асфальта, далее, после ремонта 18 колодезных люков, положат два слоя асфальта. Также будет обновлено покрытие на тротуарах, - сообщается в группе.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Водителей просят обращать внимание на установленные дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU