Жителя Удмуртии обвиняют в раскрытии подробностей личной жизни бывшей супруги
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что 4 апреля 2020 года пьяный мужчина изготовил письмо, в котором сообщил подробности личной жизни женщины, составляющие ее тайну. И без согласия женщины отправил письмо на электронный адрес ресторана, где работает женщина, - сообщает пресс-служба.
Обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб. В связи с этим уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении мужчине судебного штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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