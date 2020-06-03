2020-06-03T16:48:30+03:00
Общество

54 семьи из Удмуртии получат соцвыплаты на улучшение жилищных условий

Средний размер выплат составит 900 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии сформирован список сельских семей, которым в текущем году окажут поддержку в виде соцвыплат на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Поддержку получат 54 семьи из 11 сельских районов, на эти цели выделят 65,6 млн рублей. Выдача свидетельств на получение жилищного сертификата в минсельхозе Удмуртии начнется в ближайшее время, - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правительства - министра сельского хозяйства Ольги Абрамовой, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» предусматривает сразу несколько мер, позволяющих улучшить жилищные условия семей, проживающих в сельской местности. Это сельская ипотека, льготный пятипроцентный потребительский кредит на обустройство домовладений, социальный найм жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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