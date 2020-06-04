Впервые в Ижевске и в мире пройдет «большой» настольный хоккей «Настольник»

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:08:39+03:00

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Одной из изюминок Дня города и Дня России станет спортивная игра «Настольник», которая впервые пройдет в Ижевске и в мире. Об этом сообщил на пресс-конференции Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.

- Это проект, который показывает, как можно в сегодняшней ситуации продолжать жить интересно, несмотря на ограничения. Это новый вид спорта, где возможно и необходимо соблюдать положенную дистанцию. Придумали его наши гражданские активисты. Очень здорово, когда ижевчане придумывают новые форматы проведения досуга. Это говорит о том, что мы выйдем из любой проблемы победителями! – подчеркнул Сергей Смирнов.

Фото: Геннадий Васильев

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

ПРАВИЛА«Настольник» - это увеличенная версия настольной игры в хоккей, где в качестве фигурок участвуют люди. Игра позволяет объединить дворы и соседей и весело провести время. Но с другой стороны – соблюдать социальную дистанцию, что особенно важно в этот период.

Каждый матч длится два периода по 10 минут. Задача участников - забить мяч в ворота противника. При этом пасовать и забивать можно только клюшкой, останавливать мяч разрешено любой частью тела;

Фото: Геннадий Васильев

В каждой команде 8 игроков (1 вратарь, 2 защитника, 3 нападающих и 2 запасных);

Игроки передвигаются только по своим нарисованным направляющим;

Команда, вводящая мяч в игру, выбирается по жребию;

Пас и гол рукой или ногой наказывается переходом мяча противнику;

Выход за пределы своей игровой зоны наказывается штрафом - переходом мяча другой команде;

Запрещены удары клюшкой по клюшке соперника, по частям тела, любое агрессивное поведение (назначается буллит, а при повторном нарушении исключение игрока);

Разметка позволяет касаться клюшки соперника, и таким образом мешать ему дать точный пас или забить гол;

Маски, перчатки и обработка инвентаря санитайзерами обязательны!

Для игры подойдет любая площадка с ровным покрытием (волейбольная, баскетбольная, для мини-футбола) размером 20х15 м с разметкой, как в настольном хоккее. Еще нужны клюшки и любой мяч кроме бейсбольного

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Принять участие в играх сможет любой желающий.

Необходимо собрать команду из 6 игроков (+2 запасных) и подать заявку в свободной форме на электронную почту smagin_m@mail.ru. PreviousNext

Фото: Геннадий Васильев

ГДЕ И КОГДА ПРОЙДУТ ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

ул. Холмогорова, 23Они состоятся 10 июня, в 18:00 во дворах домов:

ул. Красногеройская, 103, 105

ул. Архитектора П.П. Берша, 25

ул. Ленина, 88

ул. Клубная, 17, 21, 23, 25

12 июня состоится финал «Настольника». Игра пройдет по адресу: ул. Архитектора П.П. Берша, 25.

Фото: Геннадий Васильев

Автор всех фото: Геннадий Васильев

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ИСТОЧНИК KP.RU