2020-06-03T18:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 3 июня 2020 года: 53 заболевших и принудительная госпитализация

Рассказываем новости за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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3 июня глава Удмуртии сообщил о еще 53 заразившихся коронавирусом, среди них есть 8 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет (подробнее).

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Жительницу Удмуртии с ребенком принудительно положили в больницу из-за положительного анализа на коронавирус.

- Глава Ижевска рассказал, как приехавшие горожане соблюдают режим самоизоляции. Не все так радужно, как кажется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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