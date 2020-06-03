Коронавирус в Ижевске, последние новости на 3 июня 2020 года: 53 заболевших и принудительная госпитализация
3 июня глава Удмуртии сообщил о еще 53 заразившихся коронавирусом, среди них есть 8 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет (подробнее).
Что еще произошло:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Жительницу Удмуртии с ребенком принудительно положили в больницу из-за положительного анализа на коронавирус.
- Глава Ижевска рассказал, как приехавшие горожане соблюдают режим самоизоляции. Не все так радужно, как кажется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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