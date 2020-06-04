Прокуратура Удмуртии выявила факты занижения стоимости продуктовых наборов, которые выдают школьникам

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:02:06+03:00

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В Удмуртии прокуратура Завьяловского района проверила, как выдают продуктовые наборы школьникам из малообеспеченных и многодетных семей. По итогам были выявлены некоторые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Так, выявлены факты занижения стоимости выдаваемых продуктовых наборов - в МБОУ «Первомайская СОШ» и МАОУ «Октябрьская СОШ», наборы выданы на 10 дней на одного обучающегося, из расчета 46,3 рублей в день. При этом, что стоимость питания составляет 60 рублей в день на одного ребенка из указанной категории.

По результатам проверки внесено представление, по итогам которого организатором питания докуплены продукты на разницу в стоимости.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса с 10 апреля 2020 года школьникам начали выдавать продуктовые наборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU