Двоих браконьеров задержали в Удмуртии с помощью беспилотника
В Удмуртии сотрудники Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с рыбоохраной в ходе рейдов на реке Кама задержали двоих браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Рейды проводились с помощью беспилотника, координаты браконьеров были переданы полицейским. Которые в свою очередь задержали двоих мужчин, жителей Сарапульского района. Мужчины с помощью сети и лодки занимались незаконным отловом рыбы, - сообщает пресс-служба.
Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей. В отношении мужчин проводится проверка для решения вопроса о наличии в их действиях признаков преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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