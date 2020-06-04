Двоих браконьеров задержали в Удмуртии с помощью беспилотника

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:05:26+03:00

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В Удмуртии сотрудники Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с рыбоохраной в ходе рейдов на реке Кама задержали двоих браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Рейды проводились с помощью беспилотника, координаты браконьеров были переданы полицейским. Которые в свою очередь задержали двоих мужчин, жителей Сарапульского района. Мужчины с помощью сети и лодки занимались незаконным отловом рыбы, - сообщает пресс-служба.

Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей. В отношении мужчин проводится проверка для решения вопроса о наличии в их действиях признаков преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU