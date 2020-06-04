Начальник отдела ГИБДД МВД по Удмуртии рассказал, по каким правилам ездить, если разметка не соответствует знакам

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:30:57+03:00

Изменить размер текста: A A

До 11 июня в Ижевске планируют нанести дорожную разметку. К качеству разметки у горожан претензий нет, но местами ее нанесли неправильно.

Почему убрали "лежащих полицейских" в Ижевске и что делать, если разметка не соответствует знакам 00:00 00:00

Например, как заявили на прямой линии с ГИБДД на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+), работники нанесли пешеходный переход на улице Советской, но потом его пришлось демаркировать. Ижевчане задаются вопросом: как двигаться, если разметка нанесена не по правилам?

- Когда выявляется нарушение, несоответствие разметки требованиям дорожных знаков, участники должны двигаться по дорожным знакам. По всем недостаткам владельцам дорог выдаются предписания. Если владелец дороги не устраняет нарушение, возбуждается дело об административном правонарушении, - прокомментировал Александр Мельников, начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии в прямом эфире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: - Когда на улицах Ижевска появится разметка?

- На региональных трассах Удмуртии заканчивают наносить разметку. Какой объем работ уже выполнен.

ИСТОЧНИК KP.RU