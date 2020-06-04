Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске
В Ижевске 5 июня, в пятницу, пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- За управление транспортным средством, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от полутора до 2 лет, - напомнили в ведомстве.
Водителей просят с пониманием отнестись к рейдам.
Кстати, гражданам, которые заметили пьяного водителя, можно обращаться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 415-700, 415-701 либо в полицию по телефону 02 или 102 – с мобильных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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