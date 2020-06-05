Сбежавших из психиатрической больницы подростков разыскивают в Ижевске

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:11:13+03:00

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В Ижевске разыскивают двоих подростков – 16-летнего Соколова Никиту и 14-летнего Касимова Никиту. 2 июня мальчики самовольно покинули Республиканскую клиническую психиатрическую больницу. До сих пор об их местонахождении ничего неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Касимов Никита был одет в светлую футболку, темные обтягивающие штаны и тапочки. Рост мальчика средний, худощавого телосложения, волосы светло-русые, при разговоре картавит. Соколов Никита ростом ниже среднего, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы темно-русые. Есть татуировки на шее справа, на левой руке и правой ладони. Был одет в светлую кофту, темно-синие брюки и черные тапочки.

Если вы что-то знаете о местонахождении подростков, сообщите в полицию по номеру телефона 02 (с мобильного 102) или в поисково-спасательный отряд по номеру телефона 89511952971.

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ИСТОЧНИК KP.RU