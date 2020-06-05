Более 5 тысяч кубометров мусора вывезено с улиц Ижевска

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:13:19+03:00

В городе завершился месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий

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С 11 апреля по 30 мая в Ижевске проводился месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. За это время в порядок приведено более 7,7 миллиона квадратных метров территорий и вывезено более 5 тысяч кубометров мусора. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В 2020 году генеральная уборка проводилась силами подрядных организаций, управляющих компаний, а также самих жителей: временную работу получили 162 человека. Все они приводили в порядок городские пространства - дороги, тротуары, лесопосадки, парки, скверы.

- Во время месячника были ликвидированы 32 несанкционированные свалки, с этих территорий вывезены 460 кубометров мусора, - добавили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU