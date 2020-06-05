2020-06-05T08:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Удмуртии

Сегодня их количество увеличилось до 1 тысячи
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией развернули в Удмуртии. Они появились в Сарапуле, Можге, Глазове и поселке Балезино. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На данный момент в регионе количество койкомест увеличилось до 1 тысячи. Однако их количество должны довести до 1,5 тысячи.

Отметим, что на данный момент в регионе зарегистрировано 865 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 19 пациентов умерли, 426 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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