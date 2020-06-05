Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Удмуртии
Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией развернули в Удмуртии. Они появились в Сарапуле, Можге, Глазове и поселке Балезино. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
На данный момент в регионе количество койкомест увеличилось до 1 тысячи. Однако их количество должны довести до 1,5 тысячи.
Отметим, что на данный момент в регионе зарегистрировано 865 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 19 пациентов умерли, 426 человек выздоровели.
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По состоянию на утро 4 июня в Удмуртии выявили 43 случая заражения коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU
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