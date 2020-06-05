Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Удмуртии

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:15:01+03:00

Сегодня их количество увеличилось до 1 тысячи

Изменить размер текста: A A

Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией развернули в Удмуртии. Они появились в Сарапуле, Можге, Глазове и поселке Балезино. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На данный момент в регионе количество койкомест увеличилось до 1 тысячи. Однако их количество должны довести до 1,5 тысячи.

Отметим, что на данный момент в регионе зарегистрировано 865 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 19 пациентов умерли, 426 человек выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии: «У меня пришел тест на коронавирус, он отрицательный»

По состоянию на утро 4 июня в Удмуртии выявили 43 случая заражения коронавирусом

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU