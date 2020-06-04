Коронавирус в Ижевске, последние новости на 4 июня 2020 года: отрицательный тест на вирус у главы Удмуртии и 200 заводчан на изоляции
4 июня глава Удмуртии сообщил, что третий тест на коронавирус у него отрицательный (подробнее).
Что еще произошло:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Около 200 жителей одного из районов Удмуртии вынужденно отправились на самоизоляцию из-за коронавируса.
- Прокуратура Удмуртии выявила факты занижения стоимости продуктовых наборов, которые выдают школьникам.
- Врачи в Глазовской больнице получили положенные выплаты после вмешательства следственного комитета Удмуртии.
- По состоянию на утро 4 июня в Удмуртии выявили 43 случая заражения коронавирусом.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
5 мая вступил в силу закон против наливаек . Однако заведения продолжают работать. Разбираемся вместе с экспертами, как можно найти на них управу и какие дополнительные меры разрабатывают в Удмуртии.
Как закрыть наливайку в Ижевске по новому закону?.5 мая вступил в силу закон против наливаек . Однако заведения продолжают работать. Разбираемся вместе с экспертами, как можно найти на них управу и какие дополнительные меры разрабатывают в Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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