2020-06-04T18:29:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 4 июня 2020 года: отрицательный тест на вирус у главы Удмуртии и 200 заводчан на изоляции

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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4 июня глава Удмуртии сообщил, что третий тест на коронавирус у него отрицательный (подробнее).

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Около 200 жителей одного из районов Удмуртии вынужденно отправились на самоизоляцию из-за коронавируса.

- Прокуратура Удмуртии выявила факты занижения стоимости продуктовых наборов, которые выдают школьникам.

- Врачи в Глазовской больнице получили положенные выплаты после вмешательства следственного комитета Удмуртии.

- По состоянию на утро 4 июня в Удмуртии выявили 43 случая заражения коронавирусом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

5 мая вступил в силу закон против наливаек . Однако заведения продолжают работать. Разбираемся вместе с экспертами, как можно найти на них управу и какие дополнительные меры разрабатывают в Удмуртии.

Как закрыть наливайку в Ижевске по новому закону?.5 мая вступил в силу закон против наливаек . Однако заведения продолжают работать. Разбираемся вместе с экспертами, как можно найти на них управу и какие дополнительные меры разрабатывают в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
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