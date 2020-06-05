2020-06-05T09:52:57+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии будут судить за убийство знакомого

Они встретились, чтобы выяснить отношения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц и убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 16 января 2020 года двое 48-летних мужчин встретились вечером, чтобы выяснить отношения, в связи с тем, что оба в разное время были мужьями одной женщины. Оба мужчины пришли на встречу пьяными и в сопровождении ранее судимых знакомых. Обвиняемый заранее взял с собой нож, которым несколько раз ударил потерпевшего и его знакомого. В результате полученных ранений потерпевший скончался, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, потерпевшие, обвиняемый, проведены экспертизы. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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