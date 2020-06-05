Водитель в болезненном состоянии сбил двух пешеходов в Удмуртии
В Воткинске (Удмуртия) 4 июня произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 30-летний водитель машины «Лада Веста» в болезненном состоянии, врезался на стоящую машину «Лада Ларгус», сбил пешеходов – 15-летнюю девушку и 16-летнего юношу, которые шли по тротуару. Следом врезался в машину «КИА», - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель и подростки-пешеходы получили травмы. По факту происшествия ведется расследование.
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Водитель из Удмуртии в болезненном состоянии сбил двух подросток-пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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