2020-06-05T11:05:45+03:00
Происшествия

Водитель в болезненном состоянии сбил двух пешеходов в Удмуртии

ДТП произошло 4 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Воткинске (Удмуртия) 4 июня произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 30-летний водитель машины «Лада Веста» в болезненном состоянии, врезался на стоящую машину «Лада Ларгус», сбил пешеходов – 15-летнюю девушку и 16-летнего юношу, которые шли по тротуару. Следом врезался в машину «КИА», - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и подростки-пешеходы получили травмы. По факту происшествия ведется расследование.

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Водитель из Удмуртии в болезненном состоянии сбил двух подросток-пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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