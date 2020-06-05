Мошенники похитили у ижевчанки более 110 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:36:14+03:00

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В полицию Ижевска обратилась жительница Ижевска с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы сохранить сбережения женщине нужно было совершить несколько операций, поверив мошеннику она назвала мошеннику номера и коды счетов. После этого с ее карты было похищено более 110 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни под каким предлогом не называйте неизвестным данные своих банковских счетов и карт.

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ИСТОЧНИК KP.RU