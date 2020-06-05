Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:50:36+03:00

По прогнозам синоптиков, местами в ближайшие дни сохранятся дожди

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В Удмуртии в ближайшие выходные ожидается теплая и немного дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

По данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 6 июня, днем ожидается +19…+21 градус, ночью +13…+14 градусов, весь день будет пасмурно, местами возможны дожди.

7 июня, в воскресенье, днем ожидается +22…+23 градуса, ночью +13…+15 градусов, облачно с прояснениями.

На следующей неделе синоптики прогнозируют жаркую погоду до среды до +28 градусов, а со среды вновь придет небольшое похолодание и пройдут дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU