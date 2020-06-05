С начала сезона в больницы Удмуртии обратились более 7,5 тысяч человек с жалобами на присасывание клещей

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:52:41+03:00

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В Удмуртии с начала сезона в больницы обратилось 7801 житель с жалобами на присасывание клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

- В числе обратившихся 1610 детей (в том числе 129 до 2 лет). Больше всего обращались в больницы жители Ижевска – 4326 случаев (55,5%), Воткинска – 440 случаев (5,6%), Можгинского –347 случаев (4,5%), - говорится в сообщении.

За весь период в лаборатории исследованы 5605 клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита. В результате возбудитель выявлен в 131 (2,3%) клеще.

При этом 17,2% из всех пострадавших от укусов клещей были привиты против клещевого вирусного энцефалита. По состоянию на 5 июня 2020 года в Удмуртии зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 1 случай – клещевым вирусным боррелиозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU