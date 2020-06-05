Тренерский штаб хоккейной команды «Ижсталь» сформирован
Тренерский штаб ХК «Ижсталь» полностью сформирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
- Главный тренер - Константин Александрович Полозов, старший тренер - Владимир Юрьевич Маслов, тренер - Игорь Геннадьевич Кропотин, тренер вратарей - Алексей Юрьевич Митрошин. Тренерский штаб продолжает формирование команды, - сообщает пресс-служба.
В ближайшее время запланировано подписание контрактов с несколькими игроками.
Напомним, нового главного тренера команды «Ижсталь» назначили в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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