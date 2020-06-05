Тренерский штаб хоккейной команды «Ижсталь» сформирован

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:00:05+03:00

В ближайшее время запланировано подписание контрактов с несколькими игроками

Изменить размер текста: A A

Тренерский штаб ХК «Ижсталь» полностью сформирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Главный тренер - Константин Александрович Полозов, старший тренер - Владимир Юрьевич Маслов, тренер - Игорь Геннадьевич Кропотин, тренер вратарей - Алексей Юрьевич Митрошин. Тренерский штаб продолжает формирование команды, - сообщает пресс-служба.

В ближайшее время запланировано подписание контрактов с несколькими игроками.

Напомним, нового главного тренера команды «Ижсталь» назначили в Ижевске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- ХК "Ижсталь" подписал соглашение о сотрудничестве с ХК "Сочи".

- Исполнительный директор ХК «Ижсталь» рассказал о задачах для команды на сезон.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU