Участок дороги Ижевск-Якушр-Бодья отремонтировали

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:20:46+03:00

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На участке дороги Ижевск – Якшур-Бодья завершились ремонтные работы. 5 июня комиссия дала положительное заключение по качеству работ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Протяженность участка составила 1,468 км - от старого поста ГИБДД до путепровода федеральной автодороги «Обход города Ижевска». Ремонт начался 11 мая, за это все специалисты сняли изношенный слой асфальта, укреплены обочины, уложено два слоя дорожного покрытия. Стоимость работ – 21,3 млн рублей, - говорится в сообщении.

Также на участке была обновлена посадочная площадка остановки общественного транспорта. На данный момент идет подготовительная работа по установке 39 фонарей. Завершить планируют в конце июня. Кроме этого, на объекте планируется установить светофорный объект, а также камеры фото и видеофиксации нарушений.

Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU