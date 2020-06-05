2020-06-05T17:35:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 5 июня 2020 года: 33 прилетевших вахтовика и пять пациентов в тяжелом состоянии

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 5 июня в Удмуртии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях. Диагноз подтвердился у 12 жителей Алнашского района, 8 жителей Можги, 9 жителей Ижевска, 2 жителей Сарапула, по одному случаю заражения зарегистрировано в Кезском,Увинском, Малопургинском Балезинском, Граховском, Можгинском, Завьяловском районах и Глазове. В числе заболевших 4 детей до 14 лет (в т.ч. ребенок до 1 года), 7 граждан старше 65 лет.

При этом пять человек находятся в тяжелом состоянии, 69 средней степени тяжести и 377 человек в удовлетворительном состоянии.

Что еще произошло:

- Как бы странно это не звучало, но с 6 июня зоопарк Удмуртии возобновляет работу. Однако посетить его можно при определенных условиях.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Как будут ходить автобусы до кладбищ в Ижевске 6 июня?

- 33 вахтовика из Иркутской области прилетели в Удмуртию.

- Глава Ижевска рассказал будет ли праздничный салют в честь Дня города в этом году.

- Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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