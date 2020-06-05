2020-06-05T17:13:38+03:00
Общество

Зоопарк Удмуртии возобновляет работу с 6 июня

На территории зверинца были проведены санитарные мероприятия
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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С 6 июня зоопарк Удмуртии возобновляет работу. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в группе во «ВКонтакте».

- После проведения санитарных мероприятий зоопарк открывает свои двери. Вход в зоопарк возможен только в масках и с соблюдением социальной дистанции. В июне и июле зоопарк работает с 09:00 до 20:00. Кассы завершают свою работу за час до закрытия зоопарка. Детский зоопарк принимает посетителей с 12:00 до 15:00 при благоприятной погоде, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что павильоны «Страна обезьян», «Мир экзотики» и «Попугаи и попугайчики» закрыты для посещения. При температуре воздуха выше 20 градусов приматы экспонируются в уличных вольерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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