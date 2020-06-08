2020-06-08T17:09:34+03:00
Происшествия

До 20 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за растление 6-летней девочки

Уголовное дело передано в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Установлено, что 3 апреля 2020 года пьяный обвиняемый подрабатывал у местной жительницы. Пока женщины не было, обвиняемый зашел домой, где были 6-летняя дочь и 8-летний сын хозяйки, увел девочку в спальню, и применяя насилие и удерживая ее, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Взрослых позвал брат девочки, в тот же день мужчину заключили под стражу, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело направлено в районный суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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