2020-06-08T16:45:09+03:00
Общество

Парки Ижевска приняли участие в самом милом челлендже

Сотрудники прокатили на аттракционах плюшевых медведей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Парки Ижевске приняли участие в самом милом челлендже, который запустили сотрудники Нидерландского парка развлечений. Так как для жителей города парк аттракционов пока закрыт на каруселях катались плюшевые медведи! Видеоотчет выложили в группе «Парки Ижевска».

- Поездка прошла в режиме повышенной безопасности. Крепко пристегнутые медведи, сохраняя невозмутимый вид, протестировали перед открытием наши новые экстремальные аттракционы: «Тополь», «Луну», «Бумеранг». Все отлично работает и готово принять гостей, - написано в группе под видео.

Напомним, гендиректор парков Сергей Буторин в начале апреля рассказывал о новом экстремальном аттракционе в Летнем саду (подробнее).

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Челлендж: Мишки на аттракционах в Летнем саду Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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