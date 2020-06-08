Парки Ижевска приняли участие в самом милом челлендже
Парки Ижевске приняли участие в самом милом челлендже, который запустили сотрудники Нидерландского парка развлечений. Так как для жителей города парк аттракционов пока закрыт на каруселях катались плюшевые медведи! Видеоотчет выложили в группе «Парки Ижевска».
- Поездка прошла в режиме повышенной безопасности. Крепко пристегнутые медведи, сохраняя невозмутимый вид, протестировали перед открытием наши новые экстремальные аттракционы: «Тополь», «Луну», «Бумеранг». Все отлично работает и готово принять гостей, - написано в группе под видео.
Напомним, гендиректор парков Сергей Буторин в начале апреля рассказывал о новом экстремальном аттракционе в Летнем саду (подробнее).
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Челлендж: Мишки на аттракционах в Летнем саду Ижевска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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