2020-06-09T05:57:21+03:00
Общество

Ремонт переулка Профсоюзный завершили в Ижевске

Работы прошли в рамках нацпроекта
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/public145915904Фото: vk.com/public145915904
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В Ижевске завершили ремонт переулка Профсоюзный, ведущего к городской клинической больнице. Об этом сообщает в группе «Дорожное предприятие «Ижевское» «ВКонтакте».

Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке от улицы Совхозной до школы-интернат №13 отремонтирована проезжая часть и пешеходные тротуары.

Также в процессе ремонта было снято старое покрытие, заменены бордюрные камни, выравнены колодцы и уложены два новых слоя асфальтобетонной смеси. Вдоль проезжей части построено 860 метров пешеходных тротуаров с бортовым ограждением.

Напомним, что в Ижевске в этом году отремонтируют 23 участка дорог. 4 из них уже сданы, на 13 ведутся работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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