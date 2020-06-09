Ремонт переулка Профсоюзный завершили в Ижевске
В Ижевске завершили ремонт переулка Профсоюзный, ведущего к городской клинической больнице. Об этом сообщает в группе «Дорожное предприятие «Ижевское» «ВКонтакте».
Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке от улицы Совхозной до школы-интернат №13 отремонтирована проезжая часть и пешеходные тротуары.
Также в процессе ремонта было снято старое покрытие, заменены бордюрные камни, выравнены колодцы и уложены два новых слоя асфальтобетонной смеси. Вдоль проезжей части построено 860 метров пешеходных тротуаров с бортовым ограждением.
Напомним, что в Ижевске в этом году отремонтируют 23 участка дорог. 4 из них уже сданы, на 13 ведутся работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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