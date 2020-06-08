2020-06-08T16:18:40+03:00
Общество

С начала года в Удмуртии выявлено более 250 нарушений в сфере оборота алкоголя

Всего было наложено штрафов на сумму около 1 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии с начала года было выявлено более 250 нарушений в сфере оборота алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Часть нарушений выявлена полицейскими в точках в «псевдобарах». В дни запрета розничной продажи алкоголя выявлено 83 административных правонарушения по фактам незаконной продажи продукции. Изъято 466 единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции, - говорится в сообщении.

Наложено штрафов на сумму около 1 миллиона рублей. Мероприятия по выявлению правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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