Маломобильные жители Удмуртии будут участвовать в приемке отремонтированных дорог

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:48:08+03:00

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В Ижевске продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из целей проекта – безопасность дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов (в том числе и маломобильны). Поэтому с 8 июня оценивать качество ремонта дорог будут общественной организации «Благо». В нее входят люди с ограниченными возможностями – колясочники.

- Маломобильные граждане на практике могут проверить насколько ремонт тротуаров, пешеходных переходов соответствует понятию «Доступная среда». Это особенно важно при проведении рабочих комиссий, когда объект готов на 70% и выше. На этом этапе у подрядчика есть время исправить все недоработки и замечания, чтобы при сдаче не было нареканий на качество и несоответствие требованиям, - отметил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отметим, что первым объектом, которые провели представители маломобильной категории граждан, стал переулок Профсоюзный. Этот переулок ведет к ГКБ №1. Кроме того, в районе есть и молодые мамы, для которых беспрепятственный проезд с детскими колясками – не менее важный вопрос. В целом пешеходные дорожки пригодны для передвижения маломобильных групп, но в двух местах бордюрный камень будет занижен – так решили проверяющие. По итогу переулок Профсоюзный выдержал экзамен и был принят комиссией.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также были проверены улицы Загородная и Западная. На сегодняшний день объекты готовы на 70%. Рабочая комиссия приняла решение на обоих объектах пересмотреть обустройство тротуаров, сделать их удобными для проезда маломобильных групп населения, установить бордюрные камни, обустроить из асфальтобетонной крошки обочины дороги, а также съезды для транспорта местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU