9 Июнь 2020 2020-06-09T06:26:41+03:00

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В Ижевске начался прием заявок от подрядчиков на продолжение ремонта Центральной площади. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно указанным данным, максимальная цена контракта составляет 150,7 млн рублей. Первый этап работ включает себя благоустройство территории от ул. Вадима Сивкова до ул. Карла Маркса. Заявки ждут я до 09:00 15 июня, аукцион состоится в тот же день в 13:00.

Отметим, что ранее глава Ижевска озвучил, что на завершение реконструкции главной городской площади направят 155 млн рублей. На месте старого круглого фонтана появится еще один сухой фонтан, над ним установят перголу, а рядом - скамейки, малые архитектурные формы, торговые объекты.

Напомним, что первые два этапа реконструкции площади – от ул. Пушкинской до круглого фонтана – завершились в сентябре 2019 года. На работы потратили более 200 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU