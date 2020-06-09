20-летний житель Удмуртии скончался от падения с высоты

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:12:09+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 20-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 4 июня ночью молодой человек пришел к знакомой девушке. Она отказалась его пустить в квартиру, поэтому он решил попасть к ней через балкон и сорвался с высоты четвертого этажа. С полученными травмами его отвезли в больницу, где он скончался через непродолжительное время, - сообщает пресс-служба.

Следователь осмотрел место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU