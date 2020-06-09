Ремонт моста через реку Подборенка начался в Ижевске

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:55:33+03:00

Несколько лет подряд жители жаловались на плохое состояние моста

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В Ижевске начался ремонт моста через речку Подборенка в районе улиц 5-я Подлесная – Родниковая. Об этом сообщается на сайте столицы Удмуртии.

Фото: пресс-служба Ижевска

- Летом прошлого года силами Службы городского строительства был смонтирован временный деревянный настил, чтобы обеспечить безопасный проход по мосту. В этом году подрядчик установит металлические опоры, смонтирует пешеходное основание моста из перфорированного металлического листа, укрепит откосы и благоустроит территорию, - говорится в сообщении.

Работы планируется завершить до 30 июня, стоимость ремонта составляет 763 тысячи рублей. Также в течение трех лет подрядная организация будет нести гарантийные обязательства по выполненным работам.

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- 20-летний житель Удмуртии скончался от падения с высоты.

- Общее количество зараженных коронавирусом за весь период пандемии в Удмуртии превысил 1000 человек. Свежая статистика на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU