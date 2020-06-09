Ремонт моста через реку Подборенка начался в Ижевске
В Ижевске начался ремонт моста через речку Подборенка в районе улиц 5-я Подлесная – Родниковая. Об этом сообщается на сайте столицы Удмуртии.
Фото: пресс-служба Ижевска
- Летом прошлого года силами Службы городского строительства был смонтирован временный деревянный настил, чтобы обеспечить безопасный проход по мосту. В этом году подрядчик установит металлические опоры, смонтирует пешеходное основание моста из перфорированного металлического листа, укрепит откосы и благоустроит территорию, - говорится в сообщении.
Работы планируется завершить до 30 июня, стоимость ремонта составляет 763 тысячи рублей. Также в течение трех лет подрядная организация будет нести гарантийные обязательства по выполненным работам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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