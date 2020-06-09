2020-06-09T13:59:39+03:00
Происшествия

Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание

На спортсмена упало дерево
Дарья ПОРСЕВА
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ФОТО: Владимир МаксимовФОТО: Владимир Максимов
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В Ижевске вынесли назначили наказание 53-летнему местному жителю, по вине которого погиб легендарный советский велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что обвиняемый набрал бригаду рабочих для вырубки деревьев на территории одного из санаториев. При этом не оградил место проведения работ и не прекратил работу при появлении людей в опасной зоне. В результате упавшее дерево ударило одного из рабочих – 60-летнего мужчину, который через непродолжительное время скончался, - сообщает пресс-служба.

С учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление средней тяжести, признал свою вину, загладил причиненный вред, возместил моральный вред законному представителю потерпевшего, суд назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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