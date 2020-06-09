2020-06-09T12:40:08+03:00
Общество

12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии

Начальная цена контракта составляет 35 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии появятся 12 новых комплексов фото-видеофиксации правил дорожного движения. Информация об этом размещена на сайт госзакупок.

Аукцион пройдет 9 июня, начальная цена контракта 35 млн рублей. Так, по контракту комплексы появятся на дороге «Ижевск-Аэропорт», на окружной Ижевска, на трассе «Воткинск-Чайковский», «Завьялово-Каменное», «Завьялово-Гольяны», «Малая Пурга-Нижнее Кечево», «Ижевск-Воткинск», объездной Воткинска и дороге «Ижевск-Сарапул».

Камеры установят до 1 сентября, они будут следить за скоростным режимом и выезд на встречную полосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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