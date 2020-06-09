12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:40:08+03:00

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В Удмуртии появятся 12 новых комплексов фото-видеофиксации правил дорожного движения. Информация об этом размещена на сайт госзакупок.

Аукцион пройдет 9 июня, начальная цена контракта 35 млн рублей. Так, по контракту комплексы появятся на дороге «Ижевск-Аэропорт», на окружной Ижевска, на трассе «Воткинск-Чайковский», «Завьялово-Каменное», «Завьялово-Гольяны», «Малая Пурга-Нижнее Кечево», «Ижевск-Воткинск», объездной Воткинска и дороге «Ижевск-Сарапул».

Камеры установят до 1 сентября, они будут следить за скоростным режимом и выезд на встречную полосу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня».

- Следователь по делу о надругательстве над 11-летней девочкой в Удмуртии: «Виновный сказал, что у него помутился рассудок».

- Ремонт моста через реку Подборенка начался в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU