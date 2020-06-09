12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии
В Удмуртии появятся 12 новых комплексов фото-видеофиксации правил дорожного движения. Информация об этом размещена на сайт госзакупок.
Аукцион пройдет 9 июня, начальная цена контракта 35 млн рублей. Так, по контракту комплексы появятся на дороге «Ижевск-Аэропорт», на окружной Ижевска, на трассе «Воткинск-Чайковский», «Завьялово-Каменное», «Завьялово-Гольяны», «Малая Пурга-Нижнее Кечево», «Ижевск-Воткинск», объездной Воткинска и дороге «Ижевск-Сарапул».
Камеры установят до 1 сентября, они будут следить за скоростным режимом и выезд на встречную полосу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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